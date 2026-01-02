Дефіцит продуктів у Київській області може торкнутися переважно м’яса яловичини, молочної продукції та хлібобулочних виробів.

В січні 2026 року очікується підвищення цін та дефіцит продуктів у Київській області, повідомляє Politeka.net.

За словами аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максима Гопки, ситуація на ринку продуктів свинини залишатиметься відносно стабільною завдяки імпортним поставкам, які покривають внутрішні потреби. Водночас ціни на яловичину можуть продовжувати зростати через дефіцит поголів’я великої рогатої худоби у регіоні.

Попри достатню пропозицію тваринного білка всередині країни, на кінцеві розцінки впливатимуть відключення електроенергії та поступове подорожчання кормів. Зокрема, збільшення вартості соняшникового шроту прямо підвищує собівартість виробництва курятини.

Схожі тенденції спостерігаються і в молочному секторі. Закупівельні ціни на молочну сировину демонструють певну стабільність, проте виробники вершкового масла і твердих сирів не знижуватимуть роздрібні ціни, намагаючись зберегти прибутковість і мати фінансовий запас для покриття витрат на генератори в зимовий період.

Хлібобулочні вироби також дорожчатимуть. Незважаючи на високі врожаї зернових у 2025 році та стабільні світові розцінки на зерно, зростання вартості хліба зберігатиметься через витрати на енергоносії, переробку та ускладнену логістику.

Експерти відзначають, що дефіцит продуктів у Київській області може торкнутися переважно м’яса яловичини, молочної продукції та хлібобулочних виробів. Водночас споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь і звертати увагу на пропозиції від локальних виробників та фермерів, щоб мінімізувати фінансові витрати.

Аналітик підкреслює, що такі сезонні коливання розцінок і тимчасова нестача товарів є типовими для зимового періоду, особливо в умовах нестабільної енергетики та логістики.

