Робота для пенсіонерів у Київській області відкриває можливості для тих, хто хоче залишатися активним та отримувати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Київській області наразі доступна на різних підприємствах регіону, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували варіанти роботи для пенсіонерів у Київській області на сайті work.ua та зібрали найбільш привабливі з них.

Наприклад, у мережі магазинів Червоний Маркет пропонують вакансію продавця біля станції метро Політехнічний інститут та на вул. Авіаконструктора Антонова, 6. Платити обіцяють від 20 000 до 25 000.

Працівник може розраховувати на гнучкий графік з восьмигодинними змінами, стабільну погодинну оплату та регулярний перегляд зарплати.

Досвід не обов’язковий, адже компанія готова навчати з нуля. Додатково працівники отримують 15% знижки на товари, оплачувальний вихідний на день народження та можливість кар’єрного зростання.

Ще одним варіантом для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Київській області, є позиція поклейщика паперових пакетів на підприємстві Паперовий Змій-ОПТ, ТОВ.

Зарплата становить від 20 000 до 30 000 гривень, залежно від швидкості та навичок працівника. Основні обов’язки включають поклейку пакетів вручну, взаємодію з термопістолетом, сортування та контроль якості продукції, а також упаковку у коробки та підтримку чистоти.

Не менш актуальною залишається посада асфальтобетонника з оплатою 25 000-27 000 гривень. Працівник має виконувати ремонт дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими.

П’ятиденний тиждень з понеділка по п’ятницю, дотримання медичних вимог та забезпечення спецодягом і засобами індивідуального захисту роблять умови праці доволі хорошими.

