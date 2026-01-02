Работа для пенсионеров в Киевской области открывает возможности тем, кто хочет оставаться активным и получать стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Киевской области пока доступна на разных предприятиях региона, сообщает Politeka.

Мы проанализировали варианты работы для пенсионеров в Киевской области на сайте work.ua и собрали наиболее привлекательные из них.

К примеру, в сети магазинов Червоный Маркет предлагают вакансию продавца возле станции метро Политехнический институт и на ул. Авиаконструктора Антонова, 6. Платить обещают от 20000 до 25000.

Работник может рассчитывать на гибкий график с восьмичасовыми сменами, стабильную почасовую оплату и регулярный пересмотр зарплаты.

Опыт не обязателен, ведь компания готова обучать с нуля. Дополнительно работники получают 15% скидки на товары, оплачиваемые выходные на день рождения и возможность карьерного роста.

Еще одним вариантом для ищущих работу для пенсионеров в Киевской области является позиция поклейщика бумажных пакетов на предприятии Бумажный Змей-ОПТ, ООО.

Зарплата составляет от 20 000 до 30 000 гривен в зависимости от скорости и навыков работника. Основные обязанности включают вручную поклейку пакетов, взаимодействие с термопистолетом, сортировку и контроль качества продукции, а также упаковку в коробки и поддержание чистоты.

Не менее актуальной остается должность асфальтобетонщика с оплатой 25 000-27 000 гривен. Работник должен производить ремонт дорожного покрытия из асфальтобетона и материалов, обрабатываемых черными вяжущими.

Пятидневная неделя с понедельника по пятницу, соблюдение медицинских требований и обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты делают условия труда достаточно хорошими.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киеве: кому готовы платить не менее 20 тысяч гривен ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киеве: каких популярных товаров уже не хватает.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области: чего ждать жителям.