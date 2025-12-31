Прогноз погоди на січень в Києві зробили синоптики та розкрили, чого очікувати від першого місяця 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали інформацію з кількох сайтів з прогнозами синоптиків та з'ясували, чого чекати в другий місяць зими.

За прогнозом погоди синоптиків, перші десять днів в Києві будуть одні з найтепліших за увесь січень: вдень температура повітря коливатиметься від -1°C до +11°C, тоді як вночі — від -6°C до +4°C.

Щодо опадів, то тут все різноманітно: 3, 4, 6 та 10 числа у столиці має сніжити, однак сніг пролежить недовго. Також у столиці дощитиме: 8 та 9 числа другого місяця зими буде йти помірний дощ, а у всі інші дні прогнозується хмарність.

Середина місяця буде найхолоднішим проміжок першого місяця року: вдень показник термометра показуватиме -1° до +6°, а в нічний час доби — від -4°C до +3°C. Останні 10 днів у Києві будуть такими самими теплими, якою була і перша декада: вдень температура повітря буде у діапазоні +1…+11°, тоді як вночі — -2…+6°.

Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що цей січень буде особливо мінливим, оскільки українцям доведеться звикати до постійних температурних контрастів. Морозні ночі швидко поступатимуться відлигам, а стрімка зміна погодних умов створюватиме додаткові ризики як для водіїв, так і для пішоходів. У другій декаді місяця можливе поступове зниження температури через надходження холодного повітря зі Скандинавії, однак сильних морозів синоптик не прогнозує.

Тим часом синоптики «Укргідрометцентру» повідомляють, що у січні 2026 року середня місячна температура буде нижчою від норми.

«Середня місячна температура очікується 1 – 7 ° морозу, що на 1,5 ° нижче за норму», — повідомляють українські синоптики «Укргідрометцентру».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.