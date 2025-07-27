Киевский филиал "Газсети" предупреждает о локальных графиках отключения газа по области в течение следующей недели – с 28 июля по 3 августа 2025 года.

В период с 28 июля по 3 августа в Киевской области газовики будут проводить плановые работы, из-за которых придется применить графики отключения газа, пишет Politeka.

Как сообщают в пресс-службе Киевского филиала "Газсети", плановые ремонтные работы, которые начались еще 21 июля в селе Беседка в Ставищенской поселковой общине Белоцерковского района, продлятся до 1 августа. В этот период распределение природного газа для потребителей населенного пункта прекращено, а возобновлять газоснабжение будут специалисты.

Также эксперты предупреждают о графиках отключения газа, связанных с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе низкого давления в селе Пилипча в Белоцерковском районе. Как сообщает Politeka, без газоснабжения 31 июля примерно с 8:00 до 17:00 частично останутся жильцы домов по улицам Березная, Водопойная, Каменщиков, Карьерная, Лесная, Нектарная, Пасечная, Садовая, Яровая.

Важно: перед началом отключения потребителям рекомендуется перекрыть краны на опусках к газовым приборам и открывать их только по истечении указанных сроков.

Кроме того, ремонт также будут проводить на газопроводе низкого давления в Яготине в Киевской области 29 числа ориентировочно с 9 до 17 часов. Поэтому соответствующий график отключения будет действовать для жильцов дома по адресу улица Юрия Крыжевецкого, 69.

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