Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что с 1 января в украинских розетках станет на 10 вольт больше, пояснила, что принесут такие изменения и есть ли какие-либо риски, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Итак, а зачем вообще все это? Мы идем в Европу. Это если совсем коротко. Дело в том, что планируется объединить украинскую энергосистему и рынок электроэнергии с европейскими. В Нацкомиссии надеются, что такое решение будет расширять интеграцию наших энергосистем с Европой, ведь в европейской распределительной сети для конечного потребителя уже давно установлено стандартное напряжение 230 вольт», – объясняет Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, регулятор настаивает, что это позволит избежать резких колебаний, которые могут угрожать электрическому оборудованию, то есть ожидается, что из-за такой смены свет станет более стабильным, проводка будет гораздо меньше нагреваться, а лампочки вообще должны прекратить мигать. Поэтому, констатирует журналистка, с технической стороны этот новый стандарт обоснован, безопасен.

Однако, отмечает она, в зоне риска окажется определенная техника, в частности некачественные приборы, сделанные в шанхайских гаражах, но если это оборудование от лицензированного предприятия, проблем не будет.

«Эксперты акцентируют внимание на том, что главный риск не в старом или новом стандарте напряжения, а именно в перепадах к сети. И вот здесь будет главная проблема. Если напряжение будет большим, но стабильным, то электрооборудование это выдержит без каких-либо проблем. Настоящая опасность может появиться, только если будут скачки напряжения, а это зависит от стабильности электросети», - добавляет Екатерина Котенкова.

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