Пенсия в Киеве должна была быть выплачена вместе задолженностью, однако ПФУ отказал и украинка обратилась в суд

Пенсия в Киеве не была назначена вдове, несмотря на заявление адвоката и законные основания, поэтому женщине не оставалось ничего, кроме подачи иска, сообщает Politeka.net.

Киевский окружной административный суд Киева принял два решения в пользу пенсионера, которые обязывали Главное управление ПФУ: сумма должна быть выплачена включительно с задолженностью.

Впрочем, гражданин скончался. Его жена, проживавшая с ним до момента смерти, является единственной наследницей согласно справке Первой киевской государственной нотариальной конторы от 30 июня 2022 года.

15 марта 2024 г. в адрес Главного управления ПФУ в столице был подан адвокатский запрос с просьбой предоставить информацию о выполнении судебных решений, суммы начисленной задолженности и возможность ее перевода на наследника. В ответе от 21 марта 2024 г. ПФУ сообщил о проведении перерасчета пенсии в соответствии с решениями, однако отказал в выплате начисленной доплаты наследнице.

Несмотря на отказ Пенсионного фонда, женщина решила отстаивать свои права в суде.

После смерти мужчины ей открылось наследство, включающее пенсионную задолженность: 83 070 гривен - за период с 1 января 2018 года по 31 января 2021 года, а также 191 021 гривну - за период с 1 апреля 2019 года по 31 мая 2022 года. Поскольку Пенсионный фонд отказал в выплате этих сумм, женщина подала иск, требуя признать его право на получение наследства в виде начисленных пенсионных средств.

В свою очередь, ПФУ настаивал, что выплата возможна только на основании решения о замене стороны в исполнительном производстве, и отметил, что истица не предоставила достаточных доказательств своего правопреемства.

Впрочем, суд принял сторону женщины и удовлетворил ее иск. Он постановил, что пенсия в Киеве должна быть уплачена в порядке наследования - в общей сложности 274 091 гривну (83 070 грн + 191 021 грн).

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