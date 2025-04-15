Денежная помощь в Киеве доступна для тех, кто отвечает определенным критериям.

Украинцы могут получить денежную помощь в Киеве от благотворительного фонда "Конвиктус Украина", сообщает Politeka.

Это финансовое обеспечение предоставляется в рамках проекта "Интегрированный гуманитарный ответ в условиях войны и послевоенного восстановления", который реализуется при поддержке британских организаций и Комитета по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях, Disasters Emergency Committee (DEC). Проект направлен на поддержку уязвимых групп населения, пострадавших от войны, в частности, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), женщин, детей, лиц с инвалидностью, пожилых людей, а также граждан, потерявших жилье или доступ к медицинским услугам.

Благотворительный фонд "Конвиктус Украина" оказывает поддержку тем, кто больше всего в этом нуждается. Кроме того, предусмотрено социальное сопровождение, включающее социальных работников в решении неотложных вопросов, а также психологическую поддержку в виде консультаций для преодоления стресса и кризисных состояний.

Зарегистрироваться на получение помощи можно в Безопасном пространстве Safe Space по адресу: пр-т Владимира Ивасюка, 20-Б. График работы – с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону +38-067-134-55-40 или по Telegram: @SafeSpaceConvictus.

Проект будет действовать до ноября 2025 года, предоставляя финуслуги тем, кто больше в этом нуждается в это тяжелое время.

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