Грошова допомога в Києві знову стала доступною, цього разу в межах програми багатоцільової підтримки від UNHCR Ukraine, повідомляє Politeka.

Цільова аудиторія — це, звісно внутрішньо переміщені особи, які змушені були залишити свої домівки через війну чи інші кризові обставини. У рамках програми грошова допомога в Києві надається на три місяці, і кожен член родини може отримати по 3 600 щомісяця. Сума досягає 10 800 грн на одну особу.

Як пояснюють у пресслужбі УВКБ ООН, підтримка адресна, тобто її отримають лише ті, хто справді перебуває у скрутному становищі. Щоб потрапити до списку претендентів, потрібно відповідати кільком критеріям: бути переселенцем, який перемістився не більше шести місяців тому, або повернутися з-за кордону на постійне місце проживання.

Важливий момент, який потрібно врахувати: дохід на одну особу в родині не повинен перевищувати 5 400. Особливий пріоритет програма надає таким категоріям, як родини з одним із батьків, люди похилого віку, особи з інвалідністю, а також ті, хто має серйозні проблеми зі здоров’ям. Усі ці групи можуть розраховувати на першочерговий розгляд заявок.

Подати заявку на можна буде через онлайн-форму, яка стала вже доступна. Після реєстрації заявників очікує дзвінок від представників БФ "Право на захист", які перевірять дані й узгодять подальші кроки.

Якщо виникнуть додаткові питання або складнощі з реєстрацією, варто звернутися до фонду. Наразі працює гаряча лінія УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711.

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