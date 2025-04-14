Денежная помощь в Киеве снова стала доступна, на этот раз в рамках программы многоцелевой поддержки от UNHCR Ukraine, сообщает Politeka.

Целевая аудитория — это, конечно, внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны или других кризисных обстоятельств. В рамках программы денежная помощь в Киеве предоставляется на три месяца, и каждый член семьи может получить по 3600 ежемесячно. Сумма достигает 10 800 грн на одного человека.

Как объясняют в пресс-службе УВКБ ООН, поддержка адресная, то есть ее получат только те, кто действительно находится в тяжелом положении. Чтобы попасть в список претендентов, нужно соответствовать нескольким критериям: быть переселенцем, переместившимся не более шести месяцев назад или вернуться из-за границы на постоянное место жительства.

Важный момент, который нужно учесть: доход на одного человека в семье не должен превышать 5 400. Особый приоритет программа предоставляет таким категориям, как семьи с одним из родителей, пожилые люди, лица с инвалидностью, а также те, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. Все эти группы могут рассчитывать на первостепенное рассмотрение заявок.

Подать заявку можно будет через онлайн-форму, которая стала уже доступна. После регистрации заявителей ожидает звонок от представителей БФ "Право на захист", которые проверят данные и согласуют дальнейшие шаги.

Если возникнут дополнительные вопросы или сложности с регистрацией, следует обратиться в фонд. В настоящее время работает горячая линия УВКБ ООН по номеру: 0800307711.

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