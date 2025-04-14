Отключение газа в Киевской области 15 апреля носит временный характер и в тот же день закончится.

«Газсети» предупредили об отключении газа в Киевской области 15 апреля, однако ограничения коснутся лишь отдельных жителей, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на сайте филиала ООО "Газсети".

Сообщается, что остановка подачи газоснабжение коснется пгт Бородянка. Ограничения будут применены в связи с ремонтно-восстановительными работами. Уточняется, что временно приостановят подачу голубого топлива жильцам многоквартирного дома по адресу: улица Мира, 4

Компания призывает потребителей перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ. После чего отключение газа в Киевской области 15 апреля закончится. Восстановление газоснабжения будут осуществляться специалистами филиала «Газсети» после завершения технических процедур.

Стоит отметить, что в этом месяце особых изменений на рынке голубого топлива для бытовых потребителей не произошло. Для небытовых потребителей (промышленных предприятий) в апреле 2025 года цены на голубое топливо снизились. Стоимость доставки, утвержденная НКРЭКом, напоминаем, на время действия военного положения должна оставаться без изменений.

Стоимость доставки операторами ГРМ в регионе

с 1.04.2025 выглядит так: поставщик "Газсети", филиал – 1,788 грн. за 1 м³.

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