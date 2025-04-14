Подорожание овощей в Киеве уже происходит несколько месяцев, что не может не огорчать местных жителей.

Еще одно подорожание овощей в Киеве может произойти из-за весеннего похолодания, которое мы наблюдали на прошлой неделе, сообщает Politeka.

Как рассказал в эфире телеканала КИЕВ24 Иван Томич, глава союза украинского крестьянства, из-за такого резкого изменения увелчение. стоимости может стать еще более ощутимым.

Тепличная продукция, которая обычно появляется в изобилии именно в этот период, в этом году опаздывает и имеет свои последствия. По словам эксперта, апрельские заморозки приостановили нормальное созревание огурцов, томатов, перца и других ранних культур. В условиях дефицита предложения рынок реагирует мгновенно, поэтому цена растет.

Прогнозировать точные проценты повышения пока рано, но подорожание овощей в Киеве неизбежно, отмечает Томич. К счастью, по его словам, стремительных ценовых скачков не будет. Главная причина этого – импорт. Украина в значительной степени зависит от заграничных поставок, и это единственный фактор, который может удержать цены в более или менее стабильных пределах.

Еще один момент, который следует учитывать – сезонность. Традиционно в мае-июне начинается более активная реализация продукции из частных хозяйств, и именно это может несколько снизить общую нагрузку на кошельки покупателей. Но к тому времени придется потерпеть.

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