Стоимость не может обрадовать, однако варианты все же есть, мы собрали для вас самые дешевые квартиры в Киеве, сообщает Politeka.

Как показывает последняя статистика, более недорогие варианты жилья разбросаны по разным районам столицы. Сколько придется заплатить покупателям, зависит от состояния, дома и площади.

Однако найти варианты, которые не сильно ударят по кошельку, можно. На конец 2024 года средняя стоимость на вторичном рынке столицы составляла: однокомнатная – 68 тысяч долларов, двухкомнатная – 107, трехкомнатная – 151. Однако для ищущих самые дешевые квартиры в Киеве есть несколько бюджетных предложений из OLX.

Одна из самых доступных – смартквартира на Троещине. За 19 тысяч можно купить компактную двухуровневую студию площадью 30 квадратных метров. На первом уровне расположены кухня, гостиная и санузел, а на втором – спальня. Для удобства жильцов здание оснащено подземным паркингом, хотя паркоместо нужно оплачивать отдельно. Бонусом является остановка скоростного трамвая рядом с домом, что делает передвижение по городу еще более удобным.

Также обратите внимание на однокомнатное жилье в Голосеевском районе, которое стоит 25 тысяч. Она имеет площадь 25 квадратных метров и расположена на третьем этаже пятиэтажки. Кроме спальни есть ванна, туалет и кухня. Продавец предлагает и всю мебель, что также может быть плюсом для новых владельцев. И, конечно, локация – до станции метро «Васильковская» всего 10 минут пешком.

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