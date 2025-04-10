Весна продолжает удивлять местных жителей, что еще раз подчеркивает прогноз погоды в Киеве на 11 апреля.

Прогноз погоды в Киеве на 11 апреля предполагает отнюдь не весенний день с морозом, но без осадков, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, день пройдет без скуки или дождя, но с заметным холодом в утренние часы. Солнце будет прятаться за облаками почти весь день, однако особой непогоды не предвидится.

Ночь начнется с небольшого минуса – около -1°C, а будет ощущаться даже холоднее – как -4. К 6 утра температура немного снизится до -2°C, поэтому будет ощутимо зима, особенно на открытом воздухе. Ближе к обеду ситуация постепенно изменится: в 12 часов ожидается уже +3°C, а дневной максимум — до +5°C. Вечером температура снова начнет снижаться, останавливаясь у отметки +3°C.

Несмотря на довольно скромные показатели день обещает быть стабильным — без дождя или резких изменений. Ветер слабый, скорость не будет превышать 2-3 м/с, а вот влажность будет меняться: с 70-80% ночью и утром до комфортных 40% во второй половине дня. Давление будет оставаться стабильным - 740-743 мм рт. ст.

В общем прогноз погоды в Киеве на 11 апреля позволяет планировать дела — правда, не забудьте теплый шарф, особенно утром. На небе будет сплошная серость: облака появятся ночью и останутся на весь день. И хотя осадков не ожидается, солнце в этот четверг вряд ли порадует столицу.

В народе в этот день обращали внимание на поведение птиц. Считалось, что если они летят высоко – будет много воды летом, а если низко – ждать сухой осени. В этот день наши предки собирали березовый сок, считали его целебным: для желудка, для крови, от разных недугов.

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