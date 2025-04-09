Завершение отопительного сезона в Киеве пока не состоялось, однако уже известно, когда окончательно отключат батареи жителям столицы.

Несмотря на запланированное завершение отопительного сезона в Киеве, весеннее похолодание вынудило местные власти временно возобновить подачу тепла в некоторые учреждения, передает Politeka.

Резкое снижение температуры делает невозможным полное отключение отопления в столице.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), после того как в течение трёх суток подряд среднесуточная температура воздуха не превышала +8°C, было принято решение восстановить теплоснабжение в социально значимых объектах.

Речь идет о больницах, школах, детских садах и других учреждениях, которые получили тепло по индивидуальным заявкам от руководства.

Изначально батареи в столице были отключены еще 24 марта, что совпало с плюсовой температурой и стремлением к экономии газа. Однако возвращение холода внесло свои коррективы в планы коммунальных служб.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Ракитнянском районе. Там также возобновили подачу тепла в учебные и культурные учреждения, включая школы, спортивные секции и Центр детского творчества, чтобы защитить здоровье детей и работников от холода.

Эксперты напоминают, что окончательное завершение отопительного сезона возможно только при устойчивом плюсе, когда температура воздуха стабильно превышает +8°C.

Синоптики предупреждают о возможных новых волнах похолодания в апреле, поэтому жителям рекомендуется следить за сообщениями коммунальных служб.

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