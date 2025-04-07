Отопительный сезон в Киеве завершили еще не всем, ведь погодные условия не позволили этого сделать.

Официальное завершение отопительного сезона в Киеве было отложено из-за резкого похолодания, которое привело к необходимости временно возобновить подачу тепла в некоторые населенные пункты, сообщает Politeka.

По словам представителей Киевской городской государственной администрации (КГГА), после того как среднесуточная температура воздуха опустилась ниже 8°C в течение трех дней подряд, было принято решение обеспечить тепло в важных социальных учреждениях.

В частности, в Киеве останутся подключенными к отоплению больницы, детские сады, школы и другие учреждения социальной сферы, получающие тепло по индивидуальным заявкам их руководителей. Местные власти заявили, что это решение принято с целью обеспечения комфортных условий для обучения и работы, в частности, для детей и работников социальных учреждений.

Напомним, подачу тепла в городе отключили еще 24 марта. Это было связано не только с потеплением, но и с экономией газа.

Что касается Ракитнянского общества на , то там также было решено временно вернуть тепло в учебные заведения и социально-культурные учреждения. Это включает школы, детско-юношескую спортивную школу и Центр детского и юношеского творчества во избежание возможных негативных последствий для здоровья людей.

Отопительный сезон традиционно завершается после стабильного потепления, когда среднесуточная температура не опускается ниже 8°C. Однако синоптики предупреждают о возможности повторных волн похолодания в апреле, поэтому жителей города призывают следить за обновлениями от коммунальных служб по возможным изменениям в теплоснабжении.

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