Как изменилась ситуация в украинской энергосистеме и какие графики отключения света ДТЭК будет применять в воскресенье, 6 апреля 2025 года.

В ДТЭК предупредили о планируемых на воскресенье, 6 апреля 2025 года, графиках отключения света в Киевской области, сообщает Politeka.

На воскресенье, 6 апреля 2025 года, ДТЭК запланировал графики отключения света, в частности, на территории Кагарлыкской общины в Обуховском районе Киевской области. Энергетики предупреждают, что с 8:30 до 18:30 без электроэнергии останутся жители села Новоселки по улицам Журавловка, Железнодорожная, Новая, Полевая и Шевченко.

Такие обесточивания вводятся с целью проведения профилактически ремонтных работ, чтобы повысить надежность электроснабжения в регионе.



В "Укрэнерго" просят украинцев по возможности не использовать сразу несколько мощных электрических приборов, чтобы не перегружать сеть, пишет Politeka.

Накануне благодаря ясной погоде и продуктивной работе бытовых солнечных электростанций в Украине несколько снизился уровень потребления электроэнергии. Но поскольку впереди нас ждет новая волна похолодания с дождями, снегом и сильным ветром, ситуация в сети снова усложнится. Более того, есть риск аварийных ситуаций.

Стабилизационные и аварийные графики отключения света в Киеве и области на 6 апреля не планируются, а локальные, о которых будет предупреждать ДТЭК или будет сообщаться на страницах территориальных общин.

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