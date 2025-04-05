Денежная помощь на аренду жилья в Киеве будет начислена главе семьи в цифровом кошельке.

Назначается денежное пособие на аренду жилья в Киеве и области от благотворительного фонда "Право на защиту" в партнерстве с УВКБ ООН, сообщает Politeka.net.

Сейчас производится сбор заявок. Проект также реализуется в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

Предусматривается возмещение расходов в течение шести месяцев.

Кто может получить:

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, проживающие в МТП (места временного пребывания), указанные в официальном перечне в соответствии с постановлением правительства № 930.

МТП, которые не приспособлены для продолжительного проживания (например, детские сады, школы, медицинские учреждения) и могут быть расформированы.

Модульные городки.

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы и проживающие в помещениии с неудовлетворительными условиями.

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, живущие в помещении и находящиеся под риском выселения.

В программе могут принимать участие только те семьи, члены которых никогда не получали денежную помощь на оплату жилья и не участвуют в программах государственных субсидий на оплату.

Денежная помощь на аренду жилья в Киеве будет начислена главе семьи в цифровом кошельке Vibrant (в цифровых долларах США). Получатель получает SMS-сообщение со ссылкой для загрузки приложения.

Анкету для участия можно заполнить по (ссылке).

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