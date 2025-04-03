Новые правила оплаты больничных в Киеве с 4 апреля относятся не только к основному месту работы, но и работе по совместительству, сообщает Politeka.

Согласно новым нормам, украинцы, работающие по трудовому договору, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности не только на основном месте работы, но и по месту работы по совместительству. Такие изменения также распространяются на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью или работающих по совместительству.

Новые правила оплаты больничных в Киеве с 4 апреля 2025 года касаются случаев, которые произойдут после этого дня. Важно, что закон не ограничивает количество мест труда по совместительству, где можно получить страховые выплаты. В случае потери трудоспособности из-за несчастного случая, если лицо имеет трудовые отношения с другими работодателями, то первые пять дней будет оплачивать работодатель, у которого произошел несчастный случай. Это будет 100% от средней заработной платы, независимо от страхового стажа работника.

С шестого дня временной нетрудоспособности выплату будет осуществлять Пенсионный фонд.

Следует отметить, что электробольничные в Украине планировали ввести еще с 1 апреля 2020 года, но из-за технических трудностей запуск был отложен. В 2021 году они все же были внедрены на основе сервиса Пенсионного фонда, что явилось важным шагом в цифровизации медицинских услуг в Украине.

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