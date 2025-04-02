Подорожание кофе в Киеве наблюдается в последние месяцы – для владельцев кафе и любителей этого напитка – это настоящий вызов, сообщает Politeka.net.

Данные о росте стоимости зерен были опубликованы на сайте Минфин.

По данным мониторинга в крупных торговых сетях, банка Nescafe Gold объемом 210 граммов в апреле подорожала до 440,30 грн, что выше февральской цены в 423,13 грн. Подорожание кофе в Киеве показало 17,17 гривен всего за месяц. Разброс стоимости в разных магазинах впечатляет – от 404,00 грн у Auchan до 476,50 грн в Megamarket.

Кофейные деревья растут медленно, нуждаются в тщательном уходе. Неравномерные дожди и неожиданные морозы в Бразилии и Вьетнаме нарушили процессы в глобальной цепи поставок кофе. Неполученный урожай и снижение предложения зеленых кофейных зерен на международном рынке привели к резким колебаниям цен.

Количество точек продаж, где предлагают напиток, впечатляет, что свидетельствует о неизменно высоком спросе на зерна. Вместе с ограниченным предложением это привело к значительному росту цен.

Геополитические изменения и экономические и логистические ограничения создают дополнительные трудности и повышают затраты производителей, что в результате сказывается на конечной стоимости напитка для потребителей. Важную роль играют также различные нормы регулирования рынка, дополнительные экспертизы и разрешения.

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