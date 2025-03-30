ДТЭК запланировал на понедельник, 31 марта 2025 года, новые графики отключения света на территории Киевской области.

В понедельник, 31 марта 2025 года, ДТЭК будет проводить в Киевской области работы, из-за которых придется применить графики отключения света, пишет Политека.

Энергетики предупреждают, что на территории Маловильшанской общины в понедельник без электроэнергии с 8:00 до 20:00 останутся жители села Коженики по улицам Новосельской и Набережной, а также с. Малая Ольшанка по ул. Школьной.

На территории Кагарлыкской общины Киевской области, как сообщает Политека, графики отключения света 31 марта будут действовать с 8:30 до 18:30 в таких населенных пунктах:

Черняхов (ул. Береговая, Заводская, Свободы, Леси Украинки, Староцерковская, Валерия Чухрая);

(ул. Береговая, Заводская, Свободы, Леси Украинки, Староцерковская, Валерия Чухрая); Сущаны (Дружбы, Садовая, Трохименко);

(Дружбы, Садовая, Трохименко); Халча (Березняки, Дорошенко, Независимости, Садовая, Солнечная, Шелковичная);

(Березняки, Дорошенко, Независимости, Садовая, Солнечная, Шелковичная); Слобода (Заречье, Независимости).

Кроме того, ДТЭК предупреждает о проведении профилактических работ на территории Пирновской общины в Вышгородском районе. Поэтому графики отключения света 31 марта 2025 года будут применяться с 8:00 до 19:00 в:

селе Низшая Дубечня (улицы Григория Савченко, Киевская, Королева, Клименко, Садовая);

(улицы Григория Савченко, Киевская, Королева, Клименко, Садовая); Новоселки (Киевская, Луговая, Оболонская, Полевая, СТ "Зеленый самшит", Урочища "Лужок", "Плетила", "Поселок", "Чаплище");

(Киевская, Луговая, Оболонская, Полевая, СТ "Зеленый самшит", Урочища "Лужок", "Плетила", "Поселок", "Чаплище"); Лебедевка (ул. Деснянская, Уютная, Калиновая, Сагайдачного, Сваромская, Майская, Шевченко, Ярослава Мудрого, урочище "Рябина", переулки Ягодный, Лесной и Полевой).

Для столицы на понедельник ДТЭК не объявлял ни о каких ограничениях электроснабжения.

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