Есть определенные требования для того, чтобы пожилым людям была назначена пенсия в Украине.

Пенсия в Украине зависит от нескольких факторов, таких, как страховой стаж и официальный уровень заработной платы, сообщает Politeka.net.

Выясним, какой именно страховой опыт необходим для того, чтобы получать выплаты в размере 11 000 гривен.

Для того чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если она колеблется между 22 и 31 годами, пенсионные начисления будут предоставляться в 63 года.

Лицам с менее 15 лет - она ​​предоставляется только после достижения 65 лет. Такие требования существуют для того, чтобы была назначена пенсия в Украине.

Дополнительным немаловажным фактором является размер официальной зарплаты. Сейчас рассчитаем, какую сумму нужно зарабатывать, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет и получать не менее 11 тысяч гривен.

Для этого необходимо накопить достаточный страховой стаж, а также средний заработок не менее 31,4 тыс. грн. Лучше всего для точного расчета воспользоваться пенсионным калькулятором Пенсионного фонда Украины.

Отметим, что минимальный размер на сегодняшний день составляет 2361 грн, однако в марте была проведена индексация, и выплаты выросли на 11,5%. Доплаты колеблются от 100 до 1500 грн.

Средний размер – превышает минимальный более чем вдвое и составляет 5789 грн.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.