Теперь возможна мобилизация в Украине лиц, которые раньше могли рассчитывать на освобождение от военной службы.

Больше нет категории «ограниченно пригодный» в традиционном понимании, пока продолжается мобилизация в Украине, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали юристы. Военнообязанные с определенными состояниями здоровья могут проходить службу, но без вовлечения в боевые действия на передовой.

Как пояснили в юридической компании, раньше людей с проблемами здоровья мобилизационный процесс не касался. Они могли получить статус «ограниченно подходящий». Однако в 2024 году он был отменен.

Теперь военно-врачебная комиссия (ВЛК) определяет, может ли военнообязанный проходить службу в подразделениях, не принимающих непосредственного участия в боях, в частности в обеспечении, логистике, охране или связи.

Это означает, что мобилизация в Украине лиц, которые раньше могли рассчитывать на освобождение от военной службы, теперь могут быть мобилизованы для выполнения тыловых задач. Выбор места зависит от состояния здоровья и вывода ВЛК.

Основные направления, куда могут направлять таких военнослужащих:

Подразделения обеспечения – работа по хранению и транспортировке боеприпасов, продовольствия, амуниции, работа в логистических центрах.

Медицинские части – должности санитаров, помощников врачей, водителей медицинских машин, работников госпиталей.

Административные подразделения – штабы, канцелярии, работа с документацией, планирование и координация.

Кибербезопасность и связь – специальность для ИТ-специалистов, операторов радиосвязи, программистов, системных администраторов.

Охранные подразделения – охрана складов, стратегических объектов, военных баз.

Строительные и ремонтные части – восстановление инфраструктуры, ремонт техники, дорог.

Учебные центры – подготовка новобранцев по тактике, медицине, обращению с оружием.

Если ВЛК сочтет лицо пригодным в тыловых частях, отказаться от мобилизационной процедуры без юридических последствий невозможно. Единственное исключение – если после повторного осмотра комиссия признает человека полностью непригодным к военному делу.

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