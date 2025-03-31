Тарифы на коммуналку в Украине продолжают меняться, однако не все граждане должны оплачивать их, сообщает Politeka.

Это связано с тем, что есть льготные категории, которые освобождаются от этих расходов. В частности, на временно оккупированных территориях вопрос оплаты коммуналки остается сложным, ведь при отсутствии поставок услуг задолженность может не начисляться.

На подконтрольных Украине территориях по защите граждан предусмотрено несколько механизмов: льготы, отсрочка платежей и реструктуризация долгов. Такие механизмы могут быть использованы, если инфраструктура повреждена или не работает должным образом. В случае начисления долга в таких ситуациях граждане могут обжаловать эти начисления через правовые органы.

С начала 2025 г. тарифы на коммуналку в Украине изменились. В частности, значительно возросла цена на электроэнергию, что повлекло за собой удорожание услуг. Тарифы выросли на 63,6% на электричество, на 11,2% на услуги по управлению многоквартирными домами и на 8,9% на уборку мусора. Однако цены на газ, горячую воду и отопление остались стабильными.

Также Кабинет Министров расширил перечень лиц, которые могут получать льготы на оплату коммунальных услуг. Льготы будут предоставлены реабилитированным лицам, участникам Чернобыльской катастрофы, родственникам погибших военных и лицам с инвалидностью. Изменения в льготах вступают в силу с 1 января 2025г.

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