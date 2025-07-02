Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что из-за нехватки средств правительство хочет, чтобы пенсионеры работали до 65 лет, а также к работе больше привлекались люди с инвалидностью, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Власть анонсировала новую реформу. И кажется, что мы с вами оказались в той точке, когда выйти на пенсию – это уже не финиш, а новый старт на работу. Теперь работать придется дольше и даже тем, кто имеет инвалидность», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как отмечает журналистка, в Украине работает только 6 млн человек, и получается так, что тех, кого содержат, больше, чем работающих. В этой ситуации, констатирует она, государство решило, что нужно не выделить больше денег из бюджета, а заставить пенсионеров работать до 65 лет, а также привлекать людей с инвалидностью, и это не рекомендация, а новая социальная стратегия.

По словам журналистки, теперь пенсия не гарантирует отдыха, если кто раньше думал, что выйдет на пенсию и выдохнет с облегчением, то теперь такого не будет, теперь придется работать до 65 лет. А мотивация, добавляет она, состоит в том, что государство слабое, налогов не хватает, поэтому нужно как-то экономику поддержать.

«Что это значит для нас с вами? Привычного понятия, что пенсия – это отдых, я так понимаю, больше не существует. А есть инвалидность – готовьтесь к новой реальности. То есть, это не социальная помощь, а поиск работы. И власть уже не обещает что-либо дать, она предлагает самообеспечение. Это не катастрофа, но это большая нагрузка на человека, особенно в условиях войны, особенно в условиях экономического кризиса и нехватки работы», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Кулик заявил, что на саммите НАТО Трамп подписался под тем, что Украина должна получить помощь.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему цена за вступление в ЕС так высока: кластеры, реформы и уступки.





