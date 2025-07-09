Частично ограничено движение транспорта в Киеве на отдельных улицах столицы, о чем предупредили водителей.

Начинаются ремонтные работы на отдельных участках дорожной инфраструктуры, что повлечет за собой частичные ограничения движения транспорта в Киеве, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют в КГГА, ссылаясь на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Так, во вторник, 9 июля, с восьми часов утра до пяти вечера частично ограничено движение транспорта в Киеве на бульваре Леси Украинки. Ограничения касаются участка между домами №21-Б и №23. На месте работают дорожные службы Печерского района, производящие текущий ремонт асфальтового покрытия.

Кроме этого, с 9 по 13 июля предусмотрены временные ограничения движения транспорта в Киеве на съездах с Окружной дороги. Речь идет о двух ключевых участках:

первый съезд - с Кольцевой дороги на Брестский проспект в направлении Житомира;

второй - с Берестейского проспекта на Окружную дорогу в направлении Одесской площади.

Ремонтные работы на этих участках выполняет Дорожно-эксплуатационное управление Святошинского района.

В «Киевавтодоре» призывают водителей быть внимательными, планировать свои маршруты с учетом лимитов и соблюдать временные дорожные знаки и указания работников на месте проведения работ.

Коммунальщики приносят извинения за причиненные неудобства и благодарят жителей столицы за понимание. Целью этих мер является улучшение состояния дорожного покрытия и повышение безопасности пути для всех участников передвижения.

Кроме этого, на дорогах города введен так называемый "тепловой режим". Согласно новым правилам, грузовикам с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн запрещено передвигаться по городу в случае, если температура воздуха превышает +28 градусов по Цельсию.

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