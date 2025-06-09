Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гостья программы, авангард зарождается в русле модернизма, хронологические границы которого выставляют с конца 19 века и до первой трети 20 века, возможно, и позже, вплоть до возникновения его антитезы – отрицание в постмодерне. Авангард, подчеркивает она, – это культурная традиция, совокупность направлений, которые были более экспериментальны, манифестированы, революционны.

«Если мы говорим об украинской культуре, а особенно о кино, то это связано с 1920-ми годами, когда вообще в украинской культуре наблюдался ренессанс. Это не могло не сказаться на таком технически зависимом виде искусства, как кино. И потому это был всплеск украинского кинематографа с выходом за пределы страны. Украинское кино стало известно в мире, оно зарабатывало деньги, что невозможно для такой финансово вместительной отрасли», – рассказывает Ирина Зубавина.

Среди самых известных имен украинского авангардного кино, отмечает киновед, - Александр Довженко, Иван Кавалеридзе, Дзыга Вертов. По ее словам, это было то искусство, которое опережает время, эпатирует, манифестирует себя.

«Этот революционный посыл авангарда в начале, в 1920-х совпадал с задачами большевиков: прочь с корабля истории, все изменить, радикальное изменение. Но постепенно эти левые тенденции изменились на правые, то есть охранные, а охранные задачи уже никак не совпадали с этим свободным мышлением, проявлением себя, проявлением индивидуальности. И тогда самые яркие представители авангарда должны были как-то приспособиться к социальным заказам, ко времени, требованиям, даже к обслуживанию, возможно, каких-то проектов», - объясняет Ирина Зубавина.

Как сообщала Politeka, Клочка рассказала о первой деве украинского авангарда – Анне Собачко-Шостак.

Также Politeka писала о том, что Жежера рассказал, стоит ли слушать советы блогеров, у которых нет театрального образования.