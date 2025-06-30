Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, этот законопроект предусматривает, что все записи в паспорте-книжечке теперь только на украинском языке, то есть раньше можно было еще дублировать данные на русском, если человек этого хотел, а сейчас все это абсолютно отменяется. Еще одно изменение, продолжает она, состоит в том, что отменяется старое положение о зарубежных книжечках 1992 года, их заменят по современным правилам. Сейчас на практике, добавляет журналистка, паспорта-книжечки почти не выдают, только в судебных случаях и если остались старые бланки,теперь будут выдавать только ID-карты.

«Зачем это вообще простым людям? Вообще это формальность, которая доказывает, что государство снимает советский формат и переходит на современное законодательство. То есть простыми словами – это просто формальность», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, паспорт-книжечку нужно менять, если истек срок действия или есть какие-то повреждения, тогда вы получите только ID-карту. Также, продолжает она, во время достижения 25 или 45 лет, когда нужно вклеивать новые фото, тоже нужно будет менять. И если вы хотите пользоваться международным стандартом, добавляет журналистка, например, для путешествий, здесь тоже нужна ID-карта.

«Если паспорт-книжечка действительна и все в ней вас устраивает, менять не обязательно. Но знайте, что когда придет время там что-нибудь изменить, это все нужно будет менять, и это уже будет не паспорт-книжечка, а ID-карта. Но помните, что уже давно нет этих бланков, поэтому книжечка со временем просто может утратить силу из-за износа», - добавляет Екатерина Котенкова.

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