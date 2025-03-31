Тарифи на комуналку в Україні продовжують змінюватися, однак не всі громадяни мають їх оплачувати, повідомляє Politeka.

Це пов'язано з тим, що існують пільгові категорії, які звільняються від цих витрат. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях питання оплати комуналки залишається складним, адже при відсутності постачання послуг, заборгованість може не нараховуватись.

На підконтрольних Україні територіях для захисту громадян передбачено кілька механізмів: пільги, відстрочка платежів і реструктуризація боргів. Такі механізми можуть бути використані в разі, якщо інфраструктура пошкоджена або не працює належним чином. У разі нарахування боргу в таких ситуаціях, громадяни можуть оскаржити ці нарахування через правові органи.

З початку 2025 року тарифи на комуналку в Україні змінилися. Зокрема, значно зросла ціна на електроенергію, що спричинило подорожчання послуг. Тарифи зросли на 63,6% на електрику, на 11,2% на послуги з управління багатоквартирними будинками та на 8,9% на прибирання сміття. Однак ціни на газ, гарячу воду та опалення залишилися стабільними.

Також Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які можуть отримувати пільги на оплату комунальних послуг. Пільги будуть надані реабілітованим особам, учасникам Чорнобильської катастрофи, родичам загиблих військових та особам з інвалідністю. Зміни в пільгах вступають в силу з 1 січня 2025 року.

Останні новини:

Також Politeka писала, що Тарифи на воду у Києві: платіжки можуть зрости вже у квітні, названі нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання молочних продуктів у Києві: як змінилися ціни на молоко та сир.

