Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что пенсионную реформу, запланированную на июль, отменяют, и объяснила, почему перехода на балльную систему не будет, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как напоминает журналистка, в сентябре 2023 года премьер Шмигаль озвучил намерение ввести в Украине новую модель начисления пенсий на основе так называемых пенсионных баллов, это должно было сделать формирование выплат более справедливым и прозрачным. В декабре 2024 года, продолжает она, Минсоцполитики вынесло на общественное обсуждение проекты законов, касающиеся реформы солидарной пенсионной системы и введения именно накопительного компонента, а на сайте Федерации профсоюзов даже опубликовали предварительный вариант изменений, где речь шла о старте реформы именно с 1 июля.

«Но официальная информация такова – в июле изменений не будет. Несмотря на то, что июль, когда вроде бы должна была стартовать реформа, уже почти настал, ни одного зарегистрированного законопроекта в Раде нет. Об этом заявил первый заместитель председателя Парламентского комитета по вопросам соцполитики Михаил Цимбалюк», – отмечает Екатерина Котенкова.

По словам депутата, рассказывает она, реформа пенсионной системы – это сложный вопрос, особенно в условиях войны и нестабильной экономики. Также он добавил, продолжает журналистка, что реформу проводить действительно нужно, но для этого необходимы дополнительные деньги, а еще должен быть переходный период и консультации с имеющими такой опыт государствами, и вообще дискуссию вести нужно тогда, когда будет законопроект.

«То есть реальные шаги к внедрению бальной системы еще не сделаны. Законопроекты не представлены в парламент и даже их содержание окончательно не определено. На сегодняшний день внедрение бальной системы остается только планом, только словами без конкретной даты запуска», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Дубина о финансировании ВСУ: «Это бюджет не победы».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как уговорить администрацию Трампа оказывать помощь Украине.





