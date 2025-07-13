На следующей неделе – с 14 по 20 июля 2025 года – в Киевской области снова будут вводиться локальные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупредили, в каких населенных пунктах Киевской области в период с 14 по 20 июля 2025 года будут действовать графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, в понедельник, 14 июля, ДТЭК будет проводить профилактические работы в пределах Бучанской городской территориальной общины, которые должны повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии в будущем. Поэтому без электроэнергии с 8:30 до 19:00 останутся жители таких населенных пунктов:

Тарасовщина (по улицам Почтовой, Залесской, Киевской, Озерной, Федорова, Шевченко, Мира);

Гавриловка (по ул. Лесная).

На территории Бородянской поселковой общины 14 июля графики отключения света будут действовать в Бородянке по улице Вокзальная и переулку Привокзальный в период с 8:00 до 20:00, сообщает Politeka.

Для Киева и других населенных пунктов области ДТЭК пока не сообщал о графиках отключения света на следующую неделю, но информация еще будет обновляться.

В целом, по данным "Укрэнерго", в Украине немного снизился уровень потребления электроэнергии за счет снижения жары в части регионов. Кроме того, солнечная погода способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций и снижению нагрузки на общую сеть.

При этом энергетики просят украинцев по возможности пользоваться мощными электроприборами во время максимально производительной работы солнечных электростанций – ориентировочно с 10:00 до 15:00, это также поможет разгружать сеть.

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