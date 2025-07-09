В регионе продолжают выдавать бесплатные продукты для ВПЛ в Киевской области, поэтому рассказываем подробнее о доступных возможностях.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Киевской области стали реальной поддержкой для тысяч семей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Киевской области предоставляют как крупные всеукраинские благотворительные фонды, так и локальные волонтерские организации. Они раздают продовольственные свертки, гигиенические средства и иногда даже одежду или бытовые вещи.

Помощь обычно рассчитана так, что выдается один пакет на человека или семью, иногда с возможностью обновления раз в месяц.

В гуманитарных хабах переселенцам доступны не только продовольственные наборы, но и юридические консультации, например, там могут помочь с подготовкой обращений в госорганы или даже сопровождать в судах.

Особенно активную работу ведут Красный Крест и «Каритас. Украина». Их отделения обеспечивают бесплатные продукты для ВПЛ в Киевской области, а также предлагают психосоциальную поддержку, тренинги и образовательные мероприятия.

Например, в столичном офисе «Каритаса» действуют детские просторы, где малыши не только играют, но и развиваются. Это важно, потому что семьи, вынужденные начинать все с нуля, должны чувствовать, что они не сами.

Также работает волонтерский союз «Поруч». Здесь поддерживают тех, кто выехал из зон боевых действий не ранее чем за три месяца до подачи заявки. Главное условие – быть официально зарегистрированным как переселенец. Люди получают базовые вещи: питание, гигиенические средства, иногда даже мебель, если есть в наличии.

Чтобы получить любую поддержку, нужно иметь паспорт, справку внутренне перемещенного лица и регистрацию в Киеве или регионе. Заявки проходят проверку, продолжающуюся до двух недель. Проверяют и документы и сроки перемещения.

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