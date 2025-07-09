Все они обеспечивают гуманитарную помощь для пенсионеров в Киевской области, включая социальные услуги, продукты и товары гигиены.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области и внутренне перемещенных лиц стала важной частью поддержки, организованной благотворительными структурами на фоне последствий полномасштабной войны, сообщает Politeka.

Продовольственные пакеты, предметы первой необходимости, одежда, бытовая оснастка – все это доступно для вынужденных переселенцев и людей пожилого возраста. Помощь оказывают как мощные фонды государственного масштаба, так и местные объединения волонтеров.

Распределение свертков обычно осуществляется с учетом количества лиц в семье. Часто предусмотрена возможность повторного обращения раз в месяц. С этим ресурсом не только легче выживать, но постепенно адаптироваться.

В гуманитарных центрах также оказывают сопровождение — юридические консультации, поддержку в составлении обращений в государственные институты, а иногда даже представительство в суде. Дополнительно работают детские комнаты, учебные пространства и группы психологической поддержки.

Активно работают ячейки «Каритас. Украина», Красного Креста, а также организация «Поруч». Все они обеспечивают гуманитарную помощь для пенсионеров в Киевской области, включая социальные услуги, продукты и товары гигиены.

Для получения поддержки необходимо иметь документы переселенца, паспорт, актуальную регистрацию. Рассмотрение заявки длится до двух недель - проверяются все поданные сведения. Система работает прозрачно, а процедура максимально проста.

К слову, в Киеве также произошло подорожание проезда. Коснулось оно не самих тарифов на поездки, а стоимости пластиковых транспортных карт, которые используются для оплаты в общественном транспорте .

Источник: Каритас

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