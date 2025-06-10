Командир батальона «Братство» Алексей Середюк «Боргезе» объяснил, что нет волшебного решения, как внезапно пополнить армию, мобилизация должна продолжаться так, как продолжается, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостя программы, тяжело, когда люди начинают бросаться из крайностей в крайности, искать какие-то чудеса, именно поэтому и начинаются разговоры о том, что нужно призвать в армию всех женщин, снизить мобилизационный возраст для мужчин, послать на фронт полицию, детей депутатов, еще кого-то. И тогда, констатирует он, люди говорят, будет чудо, проблемы решатся, еще считают, насколько вырастет армия в результате таких решений.

«Это вражеская пропаганда. Частично вражеская пропаганда, частично человеческая глупость, которая бросает нас в трудные моменты искать где-то чудес, какую-то волшебную пилюлю, которая решит все проблемы», - утверждает Алексей Середюк «Боргезе».

Как утверждает военный, государство и общество работают так, как должно быть, и все работает, поэтому не нужно искать каких-либо чудес. Так же, добавляет он, не надо завозить иностранцев, потому что об этом сейчас уже много говорят, мол, есть мексиканцы и колумбийцы, нужно их завезти и отправить воевать вместе с женщинами и полицейскими.

«Просто нужно продолжать эту работу, но делать ее упорнее. Пропаганда и репрессии, и будет у нас счастье», - заключает Алексей Середюк «Боргезе».

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что переговорный процесс и военные действия будут шагать нога в ногу без перерывов.

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