Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что налоги с пенсий в Украине не взимаются, но все же некоторые пенсионные выплаты облагаются налогом, и рассказала, какие именно, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Налогообложению подлежат пенсии, если они превышают три минимальные зарплаты. Поскольку сейчас в Украине минималка составляет 8000 грн, то налоги берут с пенсий выше 24000 грн. Это нормально, потому что люди, получающие такие пенсии, – это не простые украинцы, это бывшие прокуроры, судьи, депутаты и т.д. Думаю, они могут заплатить налоги с таких пенсий», – рассказывает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, исключений нет и для пенсионеров, которые продолжают работать после того, как вышли на заслуженный отдых, они должны платить 18% от зарплаты налог на доходы физических лиц и 5% военного сбора, то есть всего 23%.

Так что, объясняет она, если, например, пенсионер получает 10000 грн зарплаты, то из нее 1800 грн – это НДФЛ, а 500 грн – это военный сбор, суммарно это будет составлять 2300 грн. Поэтому констатирует журналистка, работник, которому насчитали 10000 грн зарплаты, фактически получит только 7700 грн от этой суммы.

«При этом с пенсионеров также берут налог, если их суммарный доход превышает сумму минимальной зарплаты в три раза. В суммарный доход учитывают пенсию, зарплату, доход от аренды жилья, дивиденды и другие виды доходов. Следовательно, если этот суммарный доход превышает 24 000 грн, с него также берут налог в размере 15% или 20%. В этом случае размер налога зависит от суммы дохода. Чем больше сумма, тем выше налог», - объясняет Екатерина Котенкова.

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