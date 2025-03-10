Цены на продукцию, продаваемую внутри страны, увеличились на 28,9%, а экспортные цены поднялись на 15,9%, то же самое касается подорожания молочных продуктов в Киеве.

С начала весны 2025 года наблюдается подорожание молочных продуктов в Киеве - в супермаркетах зафиксировано повышение цен на молоко и сыр, сообщает Politeka.net.

Данные о подорожании молочных продуктов в Киеве опубликовали на сайте Минфина.

В марте 2025 года цены на молоко и сыр выросли по сравнению с февралем. В частности, молоко подорожало на 2,6%. К примеру, упаковка "Яготинского" (900 мл) выросла в цене почти на 4 гривны – с 50,49 грн до 56,33 грн. Остальные бренды также подняли стоимость. Также подорожание молочных продуктов в Киеве наблюдается на молоко "Просто наше" (1% жирности, 900 мл) подорожало – с 49,38 до 52,42 грн.

В то же время, цены на сливочное масло изменились в сторону уменьшения. "Селянское" (200 г) подешевело только - со 115,07 грн до 108,93 грн, тогда как масло "Яготинское" сохранило цену на уровне 104,95 грн за 200 г.

Подорожание молочных продуктов в Киеве можно увидеть также в категории - сыр. В частности, цены на сыр "Просто наше" 9% (300 г) пошли вверх. Сыр подорожал – с 85,85 грн. до 91,85 грн.

Следует напомнить, что подорожание цен вызванно увеличением производственных затрат и подорожанием сырья. Больше всего подорожали обработанные продукты, в частности, консервы и выпечка – их цена выросла на 14,7%. Это, в свою очередь, повлияло и на подорожание молочных продуктов в Киеве.

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