Во время мобилизации в Украине некоторые лица, которым исполнилось более 60 лет, могут быть призваны.

Продолжающаяся с 2022 года мобилизация в Украине привлекает мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, однако есть определенные исключения, сообщает Politeka.

Адвокат Татьяна Савченко рассказала о возможности призыва мужчин старше 60 лет, объяснив, что по закону предельный порог для военнообязанных составляет 60 лет. Это означает, что в 60 лет лицо теряет статус военнообязанного и не может быть мобилизовано.

В соответствии с нормами закона "О воинской обязанности и военной службе" лица в возрасте до 60 лет могут быть мобилизованы, а по достижении этого возраста лицо теряет статус военнообязанного и не подлежит призыву. В случае, если человек получил повестку по достижении 60-летнего возраста, он имеет право явиться в ТЦК, подать заявление на снятие с военного учета и больше не получать повестки.

Однако есть случаи, когда мобилизация в Украине может затронуть людей после 60 лет. В частности, представители высшего офицерского состава, такие как генералы, могут быть мобилизованы до 65 лет. Они могут остаться на службе на основании их профессиональных навыков и по требованию для продления службы.

Итак, хотя после 60 лет мобилизовать нельзя, лица с высоким офицерским званием могут быть привлечены к военной службе даже после достижения этого порога, если они имеют большой опыт и подготовку.

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