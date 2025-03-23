Мобилизация в Украине предусматривает, что в отдельных случаях лицо может быть исключено из военного учета, сообщает Политека.

Юрист Сергей Богун на портале "Юристи.UA" рассказал о четырех основных основаниях, когда это становится возможно для украинцев.

По-прежнему на контроле состоят мужчины, способные выполнять задачи на фронте и в тылу. Однако закон предусматривает определенные обстоятельства, при которых это правило возможно обойти.

Согласно законодательству, есть два разных статуса для граждан, которых нельзя призвать: снятый с военного учета и исключенный из него. Если гражданин просто снят, ему предоставляется возможность снова вернутся, обраившись в ТЦК и СП в течение семи дней.

Однако, в случае исключения, это лицо больше не может быть возвращено. К причинам такого предоставления такого статуса относится: достижение предельного возраста пребывания в запасе, когда личность превышает установленный законом возрастной предел.

Признание непригодным по состоянию здоровья. Это решение принимается ВЛК, если лицо не способно выполнять свои обязанности. Сюда же относится прекращение гражданства. Также стоит сказать о смерти или признании без вести пропавшим.

Указанные основания безусловны, и даже если меняются обстоятельства, человек, получивший соответствующий статус, больше не может его изменить, даже когда идет мобилизация в Украине.

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