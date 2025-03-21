Мобілізація в Україні триває, тому військовозобов’язані можуть бути скеровані не лише до бойових частин, а й до територіальних центрів комплектування

У деяких випадках навіть військовослужбовці, які вже перебувають на фронті, можуть бути переведені до таких підрозділів в час, коли йде мобілізація в Україні, повідомляє Політека.

Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, особи, які підлягають призову, а також військовослужбовці ЗСУ, можуть бути направлені до ТЦК за певних умов. Це можливо лише за наявності відповідного медичного висновку.

Переведення з бойового підрозділу до ТЦК здійснюється лише в тому випадку, якщо у військового є підтверджені проблеми зі здоров’ям, які не дозволяють йому виконувати завдання на фронті.

Мобілізація в Україні: що робити для переведення

Для того щоб бути направленим до територіального центру комплектування, необхідно пройти військово-лікарську комісію. Якщо у висновку зазначено, що особа "придатна до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, логістичних та інших допоміжних структурах".

Це дає змогу бути переведеним у тиловий підрозділ. Крім того, щоб гарантовано отримати місце в територіальному центрі комплектування, необхідно мати офіційне направлення від військової частини.

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