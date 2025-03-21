Мобилизация в Украине продолжается, поэтому военнообязанные могут быть направлены не только в боевые части, но и в территориальные центры комплектования

В некоторых случаях даже военнослужащие, которые уже находятся на фронте, могут быть переведены в такие подразделения во время, когда идет мобилизация в Украине , сообщает Политека.

Как объясняет адвокат Юрий Айвазян, лица, подлежащие призыву, а также военнослужащие ВСУ, могут быть направлены в ТЦК при определенных условиях. Это возможно только при наличии соответствующего медицинского заключения.

Перевод из боевого подразделения в ТЦК осуществляется только в том случае, если у военного подтверждены проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему выполнять задачи на фронте.

Мобилизация в Украине: что делать для перевода

Для того чтобы быть направленным в территориальный центр комплектования, необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Если в заключении указано, что лицо "пригодно для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистических и других вспомогательных структурах".

Это позволяет быть переведен в тыловое подразделение. Кроме того, чтобы гарантированно получить место в территориальном центре комплектования необходимо иметь официальное направление от воинской части.

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