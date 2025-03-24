Звезды, опираясь на гороскоп на 24-30 марта, подсказывают, что этот период станет временем перемен, сообщает Политека.
Овен
В течение этого времени Овнам следует соблюдать осторожность с эмоциями, особенно в профессиональной сфере. Возможны недоразумения с коллегами, что требует от вас такта и дипломатичности.
Телец
Звезды советуют обратить внимание на финансы — сейчас пора заключать важные соглашения или вкладывать в перспективные проекты. В личных отношениях все идет к гармонии.
Вам нужно будет
продемонстрировать свои способности и компетентность на работе. В отношениях с окружающими следует проявлять большее терпение.
Раки
Раки могут столкнуться с непредвиденными ситуациями, но сумеют их преодолеть, если будут придерживаться плана. В отношениях с близкими следует больше говорить и поддерживать их.
Лев
Львам нужно сосредоточиться на развитии своих идей. Ваша энергия будет высока, и это хорошее время для творческих проектов или перемен в личной жизни.
Дева
Как прогнозирует гороскоп на 24-30 марта, для Дев неделя станет периодом роста в профессиональной сфере. Возможны интересные проекты или повышения на работе. В отношениях звезды советуют проявить внимание и поддержку партнеру, чтобы избежать недоразумений.
Весы
Весам повезет в делах, касающихся обучения или совершенствования профессиональных навыков. Эта неделя благоприятна для карьерных изменений.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе придется проявить упругость в работе с людьми. Ситуации могут меняться быстро, и вам нужно будет действовать без колебаний.
Стрелец
Стрельцам лучше обратить внимание на финансовую сторону дел. Этот период принесет возможности для стабилизации бюджета, но нужно соблюдать осторожность в планировании больших расходов.
Возможно, вам захочется внести коррективы в свой стиль жизни или карьерные планы . В работе вас ждут новые возможности, но для их реализации придется приложить больше усилий.
Водолей
Как говорит гороскоп на 24-30 марта, вы можете ощутить потребность в отдыхе или изменении режима дня. Звезды также рекомендуют заняться планированием будущих проектов, что будет способствовать росту в долгосрочной перспективе.
Рыбы
Рыбы могут получить любопытное предложение или возможность реализовать амбициозные планы. С близкими следует проявить больше отзывчивости и слушать своего партнера.
Последние новости:
Как писала Politeka, когда закончится война: астролог назвал решающие даты.
Как сообщала Politeka, тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.
Также Politeka информировала о том, что озвучиен тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.