Военнослужащие Вооруженных сил могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты, когда идет мобилизация в Украине.

Надбавка за особенности прохождения службы в апреле может достигать 65% от должностного оклада в то время, когда мобилизация в Украине продолжается, пишет Политека.

Как сообщили в Минобороны, предусматривается не только привлечение новых военнослужащих, но и надлежащее финансовое обеспечение уже находящихся в рядах ВСУ. Кроме основной зарплаты, военные получают разные доплаты, формируемые в зависимости от должности, выслуги лет и других факторов.

Кроме основного денежного довольствия, военнослужащие имеют право на ежемесячные и единовременные доплаты во время того, как мобилизация в Украине продолжается. В них входят надбавки за: службу в Силах специальных операций; почетные и спортивные звания; донорство и другие особые награды.

Наиболее распространенную выплату предоставляют за особенности прохождения военной службы. Согласно данным Министерства обороны, эта надбавка может достигать 65% должностного оклада. Она также учитывает оклад за воинское звание и доплату за выслугу лет.

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