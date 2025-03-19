Согласно новым положениям, пенсия в Украине до 50% может быть удержана в некоторых ситуациях.

Начиная с марта 2025 года части пенсионеров до 50% будет уменьшена пенсия в Украине, даже несмотря на проведенную индексацию, сообщает Politeka.net.

Это будет происходить из судебных решений, постановлений и приговоров.

Согласно новым положениям, пенсионные выплаты до 50% могут быть удержаны в следующих ситуациях:

Уплата алиментов – средства могут направляться на содержание детей, бывшего супруга или родителя.

Возмещение вреда – если пенсионер нанес ущерб другому лицу (например, причинил травмирование или смерть потерпевшего).

Компенсация ущерба предприятиям – в случае, если бывший работник причинил материальный ущерб компании и должен возместить его по решению суда.

Таким образом, украинцам следует внимательно следить за своими финансовыми обязательствами во избежание неожиданных удержаний по выплатам.

Пенсия в Украине до 20% может быть потеряна пенсионерами, которые скрывают свой трудовой статус. Если пенсионер официально работает, но не уведомляет об этом Пенсионный фонд (ПФУ), ему могут перечислить деньги с учетом соответствующих отчислений.

Рекомендуется своевременно сообщать об изменении статуса (например, при официальном трудоустройстве) и регулярно проверять судебные решения, которые могут касаться их выплат. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и финансовых потерь.

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