В Министерстве социальной политики подчеркнули, что пенсия в Украине может быть больше, если соблюдать четыре рекомендации.

Для большинства пожилых людей пенсия в Украине является основным источником дохода, поэтому стоит заранее позаботиться о ее размере, существует несколько способов увеличить сумму выплат, сообщает Politeka.net.

Как самостоятельно повлиять на размер будущей пенсионных начислений объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

Иногда фактический размер выплат может оказаться значительно ниже ожиданий, что заставляет многих задуматься: как ее повысить.

Четыре ключевых рекомендации, которые помогут украинцам повысить сумму будущих начыслений:

Официальное трудоустройство. Легальная работа гарантирует регулярную уплату взносов в ПФУ, начисление страхового стажа и формирование прав. Это оказывает непосредственное влияние на выплаты в старости.

Инвестиции в образование и карьеру. Повышение квалификации или освоение новой профессии способствует карьерному росту, что позволяет получать более высокую заработную плату, а следовательно, делать большие отчисления.

Увеличение страхового стажа. Чем длиннее стаж, тем выше пенсия в Украине. К примеру, дополнительные пять лет стажа могут увеличить ее на 30%.

Добровольная уплата. Граждане могут самостоятельно выбирать сумму взносов в ПФУ в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Также в Минсоцполитики напомнили, что размер виплат зависит от суммы и регулярности уплаты единого соцвзноса. Чем больше взнос и длительный период его уплаты — тем стабильнее и выше будет обеспечение.

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