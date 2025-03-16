В каких населенных пунктах Киевской области 17 марта 2025 года будут действовать графики отключения света продолжительностью от 7 до 8,5 часов в сутки.

ДТЭК запланировал на понедельник, 17 марта 2025 года, ряд графиков отключения света в Киевской области, сообщает Политека.

Несмотря на ухудшение погодных условий в стране и новые массированные атаки российских оккупационных войск по нашим энергообъектам, пока нет необходимости применять стабилизационные или аварийные графики отключения света в Киеве и области на 17 марта.

Но локальные отключения электроэнергии в понедельник все же будут действовать, пишет Политека. Они вводятся из-за необходимости ДТЭК провести профилактические работы в электросети, чтобы в будущем повысить надежность электроснабжения и избежать возможных аварий.

В частности, 17 марта графики будут действовать на территории Бучанской городской общины:

в поселке Бабинцы по улице Молодежная, 1 – с 8:30 до 17:00;

в городе Буча по улицам Вокзальная, 115, Новое Шоссе, Черных Запорожцев, 1, Шевченко, Яснополянская – с 10:00 до 17:00.

Также в понедельник будут проводиться профилактические работы на территории Писковской поселковой общины. Поэтому без света с 8:30 до 17:00 могут остаться жители села Писковка по ул. Заводская, Уютная и Зеленая.

В Киеве пока на этот день никакие ограничения на поставку электроэнергии не планируются.

Если ситуация в энергосистеме изменится, о дополнительных ограничениях будет объявлено на сайте ДТЭК.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.