Пенсия в Украине зависит от многих факторов, но многие украинцы не знают, какие годы не учитываются при расчете.

Пенсия в Украине зависит от двух основных факторов: размера заработной платы и страхового стажа, сообщает Politeka.

Чем больше страховой стаж, тем выше могут быть пенсионные выплаты, однако не все годы работы учитываются до страхового срока.

До 2004 года засчитывался только трудовой стаж, и все записи производились в трудовой книжке. Период начисления пенсионных взносов начал начислять с 2004 года после введения обязательных страховых вкладов в Пенсионный фонд Украины. С 1 января 2004 года для зачисления стажа необходимо было, чтобы работодатель платил пожертвования.

Если есть запись в трудовой книжке, но взносы не были уплачены, такое время не будет засчитываться при расчете выплат для пенсионеров. Однако можно подать в суд, чтобы решить этот вопрос. Кроме того, в страховой срок не входят периоды обучения в техникумах, колледжах и высших учебных заведениях после 2004 года.

Также до 2016 года не засчитывались периоды работы по гражданско-правовым договорам, поскольку пожертвования в то время не уплачивались. Это важно, ведь даже если работа была официальной, но не уплачивались страховые взносы, это повлияет на размер будущей пенсии в Украине. Для подтверждения периодов работы без взносов можно обратиться в суд.

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