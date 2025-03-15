Штраф во время мобилизации в Украине можно обжаловать двумя способами, узнайте подробнее.

Штраф, назначенный территориальным центром комплектации при мобилизации в Украине , можно обжаловать двумя способами, сообщает Politeka.

Граждане, считающие принятые решения необоснованными, могут защитить свои права как в административном порядке, так и через суд, отметил адвокат Андрей Карпенко на портале b2bconsult.

По его словам, мобилизационный процесс сопровождается строгим контролем соблюдения военного учета, а за нарушения могут налагать штрафные санкции. Однако такие санкции не всегда законны, и граждане имеют право их обжаловать.

Первый вариант – административная процедура. В этом случае жалобу о взыскании штрафа можно подать в течение 30 дней с момента, когда решение ТЦК стало известно. Если орган рассмотрит жалобу заявителя, штрафные санкции отменяют без судебного разбирательства.

Второй способ – судебное обжалование. Иск можно подать в окружной административный суд, если есть основания полагать, что денежное наказание при мобилизации в Украине наложено с нарушениями. Например, если человек не был должным образом уведомлен о вызове в ТЦК, или же были нарушены процессуальные нормы.

Адвокат отмечает, что решение суда будет зависеть от конкретных моментов и содержания постановления о взыскании. В то же время, при надлежащем обосновании шанс на его отмену остается высоким.

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