Пенсия в Украине с 1 марта 2025 г. выросла на 11,5%, что стало существенной поддержкой для пожилых людей.

Пересчет затронул все категории пенсионеров, а минимальная пенсия в Украине увеличилась на несколько сотен гривен, сообщает Политека.

По информации Пенсионного фонда, минимальная выплата с марта 2025 составляет: 3 758 грн - для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным трудовым стажем (мужчины - 35 лет, женщины - 30 лет).

3 613 грн – для граждан от 70 до 80 лет с аналогичным страховым стажем; 3 323 грн – для людей в возрасте до 70 лет, имеющих необходимый стаж, а также для лиц с инвалидностью I группы; 3 038 грн – для всех других неработающих пенсионеров.

Однако даже после повышения многие украинцы считают такие суммы недостаточными для достойной жизни. Несмотря на увеличение пенсии в Украине многие пенсионеры все еще сталкиваются с трудностями в покрытии базовых расходов.

Учитывая инфляцию и рост цен на продукты и коммунальные услуги, эксперты отмечают, что дальнейшее повышение выплат необходимо. В то же время правительство отмечает, что пенсионные выплаты будут пересматриваться и дальше, чтобы обеспечить минимальный уровень финансовой стабильности для пожилых украинцев.

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