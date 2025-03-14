Во время того, как мобилизация в Украине продолжается, многие интересуются вопросом бронирования.

В то время, когда идет мобилизация в Украине, даже без воинского звания и специальности можно обезопасить себя от службы в армии, пишет Политека.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристы.UA". Он также добавил, что работодатель не нарушает законодательство, принимая на работу военнообязанных без указанных данных в документе.

По словам эксперта, наличие воинского звания или специальности в военно-учетном документе не является обязательным условием для получения брони. Такая практика не нарушает законов и не мешает работодателям нанимать таких людей.

Как отмечает юрист, к нему обратился гражданин, у которого была проблема с трудоустройством во время того, как идет мобилизация в Украине. Работодатель отказался принять его, поскольку в электронном военно-учетном документе "Резерв+" не был указан ВОС. Это привело к тому, что работник не мог получить бронирование.

Однако эксперт подчеркнул, что отсутствие воинского звания или специальности не мешает этому процессу. Для этого гражданину достаточно договориться с работодателем, чтобы он оформил бронь и принял на работу. Согласно действующим нормам, для этого не нужно обязательно иметь военно-врачебную комиссию или специальность.

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