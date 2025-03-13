Абоненты мобильного оператора Киевстар могут бесплатно получить информацию об использованных услугах за нужный период, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в пресс-службе компании. Там уточнили, что это позволяет контролировать расходы и отслеживать, куда уходят средства со счета.

Кроме того, пользователи могут узнать все детали своего тарифного плана непосредственно у своего оператора. Это пригодится тем, кто пропустил уведомление об изменениях в тарифах или забыл их условия.

Абоненты этого мобильного оператора могут проверить информацию о своем тарифе несколькими способами:

через запрос *100*01*2# ;

; авторизовавшись на сайте и открыв раздел «Тарифы»;

в приложении «Мой Киевстар» ;

; позвонив по номеру 466*66.

Напомним также, что если ваш текущий план не отвечает потребностям, изменение может стать выгодным решением. К примеру, абоненты могут изменить его несколькими способами. Как отмечают в компании, мобильный план можно изменить:

по номеру 477 или 477*1;

в официальном мобильном приложении в разделе Все тарифы;

набрав номер 466;

через официальный сайт компании.

Пополнять счет заранее не стоит. Сначала убедитесь, что новый подключен, затем пополняйте. Оплатить стоимость можно на сайте и в приложении без комиссий.

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