Абоненты мобильного оператора Киевстар могут бесплатно получить информацию об использованных услугах за нужный период, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыли в пресс-службе компании. Там уточнили, что это позволяет контролировать расходы и отслеживать, куда уходят средства со счета.
Кроме того, пользователи могут узнать все детали своего тарифного плана непосредственно у своего оператора. Это пригодится тем, кто пропустил уведомление об изменениях в тарифах или забыл их условия.
Абоненты этого мобильного оператора могут проверить информацию о своем тарифе несколькими способами:
- через запрос *100*01*2#;
- авторизовавшись на сайте и открыв раздел «Тарифы»;
- в приложении «Мой Киевстар»;
- позвонив по номеру 466*66.
Напомним также, что если ваш текущий план не отвечает потребностям, изменение может стать выгодным решением. К примеру, абоненты могут изменить его несколькими способами. Как отмечают в компании, мобильный план можно изменить:
- по номеру 477 или 477*1;
- в официальном мобильном приложении в разделе Все тарифы;
- набрав номер 466;
- через официальный сайт компании.
Пополнять счет заранее не стоит. Сначала убедитесь, что новый подключен, затем пополняйте. Оплатить стоимость можно на сайте и в приложении без комиссий.
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